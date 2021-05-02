Эксперты спрогнозировали рост цен в мае

Инфляция в стране начала ускоряться в июне прошлого года после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания к концу нынешнего марта она разогналась до 5,8%.

Банк России ранее прогнозировал, что инфляция в стране во втором квартале текущего года будет близка к значениям первого квартала, а ее устойчивое замедление ожидается во втором полугодии. По итогам года регулятор предполагает темпы роста цен в диапазоне 4,7-5,2%, а возвращения инфляции к целевому значению вблизи 4% — в середине следующего года.

Основными драйверами инфляции в мае выступают внешние факторы — рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, перебои в поставках; определенный вклад внесут и снятие карантинных ограничений в России и восстанавливающийся спрос населения, сходятся во мнении аналитики. Кроме того, многие из них ждут, что фактор высокой базы прошлого года в мае себя исчерпает.

«Проинфляционное давление оказывают факторы на стороне предложения, а также высокие издержки производства — высокие цены на металлы, зерно как корм для животных, что транслируется в цены на мясо, сокращение предложения важных компонентов, используемых в производстве, например дефицит чипов для производства автомобилей», — приводит РИА Новости мнение аналитиков «ВТБ Капитала».

В условиях активного восстановления конечного потребления и бума кредитования поводов для замедления роста индекса потребительских цен не наблюдается, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов отмечает, что негативные шоки предложения и перебои с логистикой приводят к росту цен на непродовольственные товары.