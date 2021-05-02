НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты спрогнозировали рост цен в мае

Источник:
РИА Новости
401 3
Фото: © Sibnet.ru

Инфляция в стране начала ускоряться в июне прошлого года после отмены большинства коронавирусных ограничений, при этом на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания к концу нынешнего марта она разогналась до 5,8%.

Банк России ранее прогнозировал, что инфляция в стране во втором квартале текущего года будет близка к значениям первого квартала, а ее устойчивое замедление ожидается во втором полугодии. По итогам года регулятор предполагает темпы роста цен в диапазоне 4,7-5,2%, а возвращения инфляции к целевому значению вблизи 4% — в середине следующего года.

Основными драйверами инфляции в мае выступают внешние факторы — рост цен на продовольствие и сырье на мировых биржах, перебои в поставках; определенный вклад внесут и снятие карантинных ограничений в России и восстанавливающийся спрос населения, сходятся во мнении аналитики. Кроме того, многие из них ждут, что фактор высокой базы прошлого года в мае себя исчерпает.

«Проинфляционное давление оказывают факторы на стороне предложения, а также высокие издержки производства — высокие цены на металлы, зерно как корм для животных, что транслируется в цены на мясо, сокращение предложения важных компонентов, используемых в производстве, например дефицит чипов для производства автомобилей», — приводит РИА Новости мнение аналитиков «ВТБ Капитала».

В условиях активного восстановления конечного потребления и бума кредитования поводов для замедления роста индекса потребительских цен не наблюдается, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Главный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов отмечает, что негативные шоки предложения и перебои с логистикой приводят к росту цен на непродовольственные товары.

Еще по теме
Минфин задумался о минимальных ценах на любой алкоголь
Роскачество проверило состав сливочных сосисок
Поставщики предупредили о росте цен на гречку
Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцу грозит срок за покупки с чужой карты
Сотрудника ФСИН в Иркутске задержали по делу о взятке в 60 млн
Нападающих из «Авангарда» вызвали в сборную России
Огонь охватил гостевые дома в Бурятии
Самое популярное
Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику
Игра World of Tanks вышла в Steam
Россия одержала первую победу над долларом
Кремль оценил планы продления каникул после 10 мая
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.
Sibnet.Ru