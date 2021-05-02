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G7 создаст механизм для борьбы с «пропагандой России»

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Страны Группы семи (G7) рассмотрят возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации», заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, Соединенное Королевство, которое в 2021 году председательствует в объединении, надеется убедить партнеров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования, которые были бы направлены на опровержение дезинформации, якобы распространяемой со стороны России.

«Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — приводит ТАСС слова главы британского внешнеполитического ведомства.

Рааб утверждал, что Россия и Китай своими действиями в медийном пространстве «пытаются сеять недоверие» к правительствам западных стран, в качестве примера приведя якобы имевшую место дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса. Российские власти в свою очередь неоднократно обращали внимание на необоснованность подобных заявлений.

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Политика #Мир
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