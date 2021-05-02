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Сенатор объяснила, кто имеет право на несколько пенсий в России

Источник:
«Парламентская газета».
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Фото: © Sibnet.ru

Участники Великой Отечественной войны и имеющие категорию инвалидности граждане России есть право получать сразу две пенсии разных видов, рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова

«Две пенсии могут получать инвалиды и участники Великой Отечественной войны — по инвалидности и по старости», — объяснила сенатор в интервью «Парламентской газете».

Бибикова отметила, что в некоторых случаях два вида пенсии, в частности по старости и военную, могут получать также бывшие сотрудники силовых структур.

«Речь идет о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов — сейчас это 21 балл - для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования. Таким образом, они будут получать две пенсии — и по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости», — пояснила Бибикова.

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