Полиция создаст сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

Сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, который будет предупреждать граждан о звонках аферистов, разработают к 25 декабря. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — сказали ТАСС в пресс-центре МВД. Контракт с разработчиком был заключен в конце марта 2021 года. Изначально планировалось, что разработка сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.

Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия.

Такой звонок можно будет заблокировать. Также в приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, СМС, ММС и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.