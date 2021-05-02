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Полиция создаст сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис «Антимошенник» для мобильного приложения МВД, который будет предупреждать граждан о звонках аферистов, разработают к 25 декабря. Его создание обойдется почти в 45 млн рублей.

«Стоимость работ составляет 44,9 млн рублей. Срок окончания опытно-конструкторской работы — 25 декабря 2021 года», — сказали ТАСС в пресс-центре МВД. Контракт с разработчиком был заключен в конце марта 2021 года. Изначально планировалось, что разработка сервиса обойдется в 62,9 млн рублей.

Модуль «Антимошенник», который планируется внедрить в мобильное приложение МВД, будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, с использованием которого ранее совершались противоправные действия.

Такой звонок можно будет заблокировать. Также в приложении появится «Белый список», игнорирующий блокировку приложением входящего вызова, СМС, ММС и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. В него пользователь сам сможет добавить телефонные номера.

Сейчас приложение МВД России, в которое будет внедрен новый сервис, доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

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Топ комментариев

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...
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