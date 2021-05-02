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Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Источник:
ТАСС
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Фото: SpaceX / CC0

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-1 вернулся на Землю, успешно приводнившись в Атлантический океан, сообщает пресс-служба NASA.

Приводнение корабля под названием Resilience с четырьмя астронавтами на борту — американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло у побережья штата Флорида в Мексиканском заливе.

В 03.35 мск аппарат отделился от Международной космической станции (МКС) и начал свое возвращение на Землю, которое заняло около семи часов.

В последний раз приводнение корабля в ночных условиях с американскими астронавтами на борту произошло 27 декабря 1968 года, когда возвратившийся после облета Луны корабль «Аполлон-8Й с астронавтами NASA Фрэнком Борманом, Джеймсом Ловеллом и Уильямом Андерсом приводнился в Тихом океане, сообщили ТАСС в NASA.

Экипаж миссии Crew-1 прибыл на МКС в ноябре и присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несли вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции и 17 апреля вернулись на Землю на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля «Союз МС-17».

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