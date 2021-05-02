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Разлившаяся река затопила юг Кузбасса. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Таштагольского района

Уровень реки Кондомы в Кузбассе поднялся выше критической отметки, часть населенных пунктов подтопило, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района. Фото и видео затопления появились в соцсетях.

«В связи с обильными осадками и положительной температурой воздуха идёт активное таянье снега – как следствие, быстрое повышение уровня рек, ручьёв и даже болот. Так, река Кондома в городской черте поднялась на 68 сантиметров за сутки. Сотрудники ГКБ ликвидировали перелив воды в микрорайоне Шалым. Аналогичные работы ведутся в других местах района», – сообщила администрация района.

Еще два дня назад подтоплений населенных пунктов зафиксировано не было. Уже вечером в субботу стало известно о затоплениях и перекрытиях улиц в Таштаголе. Уровень воды в Кондоме достиг отметки в 413 сантиметров. В нескольких местах размыло защитную дамбу.

В воскресенье власти района опубликовали фото, свидетельствующие о том, что вода начинает отступать. По состоянию на утро воскресенья, уровень опустился на 30 сантиметров. Но в районе по-прежнему действует режим повышенной готовности, вероятность подъема воды сохраняется.

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Топ комментариев

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...
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