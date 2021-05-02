Тракторист из команды новичков стал победителем «Последнего героя»

Тракторист Роман Никкель из Оренбургской области стал победителем реалити-шоу «Последний герой. Новички против чемпионов».

В финал проекта прошли по двое представителей от каждого племени. Из команды новички это модель Александра Маслакова и тракторист Роман Никель. Из команды победителей — актер Денис Шведов и участница второго и пятого сезонов «Героя» Елена Борткова.

В заключительном испытании за титул победителя боролись Никкель и Борткова. 33-летний мужчина оказался сильнее и получил звание «Последнего героя».

Роман Никкель живет в Оренбургской области и работает трактористом. У него три сына от первого брака, еще один сын от новой жены и пасынок. Никкель мечтает потратить выигрыш, который составил 5 миллионов рублей, на строительство дома, где мог бы жить со своими пятью сыновьями.