Мужчину заподозрили в удушении подростка цепью

Жителя приморского города Большой Камень заподозрили в том, что он задушил 15-летнего подростка цепью из-за конфликта и выкинул тело в водоем, подозреваемый сознался в совершении преступления, сообщает СУСК России по Приморскому краю.

В субботу в бессточном водоеме бывшего русла реки Сахарная, в 1,5 километра от дома по улице Чкалова в городе Большой Камень, обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"), информирует ведомство.

«По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель. Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что для установления обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.