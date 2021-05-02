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Мужчину заподозрили в удушении подростка цепью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Жителя приморского города Большой Камень заподозрили в том, что он задушил 15-летнего подростка цепью из-за конфликта и выкинул тело в водоем, подозреваемый сознался в совершении преступления, сообщает СУСК России по Приморскому краю.

В субботу в бессточном водоеме бывшего русла реки Сахарная, в 1,5 километра от дома по улице Чкалова в городе Большой Камень, обнаружили тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Ее причиной, по заключению эксперта, стала механическая асфиксия, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК ("Убийство"), информирует ведомство.

«По подозрению в совершении преступления задержан 35-летний местный житель. Он признался, что связал подростка, а затем задушил его цепью, после этого бросил тело в водоем. Мотивом преступления стал давний конфликт», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что для установления обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Топ комментариев

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...
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