Фото: © пресс-служба президента России
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, отмечающих Пасху, со Светлым Христовым Воскресением, сообщает пресс-служба Кремля.
«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — говорится в сообщении
Путин «плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога».
«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения». – сказал Путин.
shlidtА какая разница, от кого пустые обещания слышать?
nikit757Опять бензин подорожает значит =(
Иркут 69Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...
лачиновЗакон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...