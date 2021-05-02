Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, отмечающих Пасху, со Светлым Христовым Воскресением, сообщает пресс-служба Кремля.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — говорится в сообщении

Путин «плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога».

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения». – сказал Путин.