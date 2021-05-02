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Путин поздравил православных христиан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, отмечающих Пасху, со Светлым Христовым Воскресением, сообщает пресс-служба Кремля.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — говорится в сообщении

Путин «плодотворную, востребованную деятельность Русской православной церкви, иных христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира и согласия в стране, развитие межрелигиозного и межнационального диалога».

«Церковь неустанно заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных традиций, воспитании подрастающего поколения». – сказал Путин.

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Политика #Россия #Религия
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Топ комментариев

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...
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