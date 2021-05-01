Браузер Microsoft научился просматривать файлы Microsoft Office

Компания Microsoft выпустила новую тестовую версию браузера Microsoft Edge, которая получила интеграцию с Microsoft Office, следует из информации в канале разработчиков.

Функция под названием Office Viewer позволяет просматривать прямо в браузере документы Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Кроме этого, в браузере появилась Windows Search — стандартный поиск операционной системы.

Как ожидается, в результате использования Windows Search пользователи смогут запускать поиск на панели задач, получая историю просмотров, недавние вкладки, закладки и многое другое из браузера.

Пока функция находится на ранней стадии разработки и доступна в версиях под номером 92 Microsoft Edge для Windows 10 и macOS. Активировать ее можно в настройках браузера в разделе «Загрузки».