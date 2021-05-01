Тимати признался в чувствах к участнице шоу «Холостяк»

Тимати впервые открыто высказал свою симпатию на шоу «Холостяк», он сказал о своих чувствах Екатерине Сафаровой.

На церемонии роз на шоу «Холостяк» от 1 мая Тимати беседовал с каждой девушкой отдельно. Екатерине Сафаровой он признался, что он испытывает к ней чувства, она ему нравится, и это может быть опасным. Поэтому он хочет с ней расстаться. Она сказала, что не понимает такого поступка.

Затем, когда девушка уже уезжала в машине, Тимур передумал и остановил автомобиль. Он сказал девушке переодеться для катания на мотоцикле, и сказал, что хочет понять девушку получше без камер. Екатерина расплакалась и просила не издеваться над ней, то выгоняя с проекта, то возвращая обратно.