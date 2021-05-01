Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку

Тимати в новом выпуске шоу «Холостяк» выгнал двух участниц, в том числе Марию Вебер, которую многие называли победительницей сезона. Известный репер даже расплакался.

В выпуске шоу «Холостяк» от 1 мая Тимати устроил необычную церемонию роз. Он вызывал девушек поодиночке и беседовал с ними. Сначала он оставил без розы Татьяну Бакулину.

Затем он вызвал Марию Вебер. Многие считали, что именно она стала победительницей сезона. Но Тимати спросил у нее, почему возникшая между ними искра перегорела.

Мария ответила, что увидела, как Тимур смотрит на некоторых девушек влюбленным взглядом, а на нее нет. И отошла в сторону. Тимати сказал, что им лучше расстаться. Мария расплакалась, у Тимура тоже побежали слезы.