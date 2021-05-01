Кадыров вдвое нарастил доходы

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал 381 миллион рублей, следует из опубликованной политиком декларации о доходах.

За год глава российского региона увеличил свои доходы на 233 миллиона рублей, то есть более чем вдвое. Согласно опубликованным данным, глава Чечни владеет жилым домом площадью 2344 квадратных метра.

У Кадырова, его жены и 12 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Также на лидера Чечни записаны два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратный метр соответственно.

Жена Кадырова в 2020 году заработала 1,5 миллиона рублей. Также она владеет квартирой площадью почти в 210 квадратных метров. При этом у чеченского лидера нет личного транспорта.