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Кадыров вдвое нарастил доходы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров в 2020 году заработал 381 миллион рублей, следует из опубликованной политиком декларации о доходах.

За год глава российского региона увеличил свои доходы на 233 миллиона рублей, то есть более чем вдвое. Согласно опубликованным данным, глава Чечни владеет жилым домом площадью 2344 квадратных метра.

У Кадырова, его жены и 12 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 квадратных метров. Также на лидера Чечни записаны два земельных участка площадью 3668 и 28 361 квадратный метр соответственно.

Жена Кадырова в 2020 году заработала 1,5 миллиона рублей. Также она владеет квартирой площадью почти в 210 квадратных метров. При этом у чеченского лидера нет личного транспорта.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

Uynachalnica

И это правильно! Уже про неуклонный рост доходов, самим надоело - все смеются! Теперь надо обещать остановить...

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы
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