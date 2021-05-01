Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

Мошенники придумали новый способ обмана россиян по телефону, чтобы получить доступ к банковским счетам.

Злоумышленники звонят россиянам и предлагают защитить их банковские карты от заморозки согласно резолюции Европарламента, по которой Россию призывают отключить от системы международных платежей SWIFT, пишет «Московский комсомолец».

Доверчивых граждан просят продиктовать номер карты и сод CVC. Если человек идет навстречу мошенникам, то через некоторое время теряет денежные средства на своем банковском счету, предупреждают специалисты.

Пресс-служба Сбербанка отметили, что мошенничество под предлогом отключения России от SWIFT — очередная схема злоумышленников по выманиванию денег при помощи методов социальной инженерии.

Европарламент 29 апреля одобрил критическую резолюцию по России, в которой говорится об отключении страны от SWIFT в случае появления российских войск на Украине. Резолюция является рекомендацией для стран Евросоюза, у нее нет обязательной силы.