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Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мошенники придумали новый способ обмана россиян по телефону, чтобы получить доступ к банковским счетам.

Злоумышленники звонят россиянам и предлагают защитить их банковские карты от заморозки согласно резолюции Европарламента, по которой Россию призывают отключить от системы международных платежей SWIFT, пишет «Московский комсомолец».

Доверчивых граждан просят продиктовать номер карты и сод CVC. Если человек идет навстречу мошенникам, то через некоторое время теряет денежные средства на своем банковском счету, предупреждают специалисты.

Пресс-служба Сбербанка отметили, что мошенничество под предлогом отключения России от SWIFT — очередная схема злоумышленников по выманиванию денег при помощи методов социальной инженерии.

Европарламент 29 апреля одобрил критическую резолюцию по России, в которой говорится об отключении страны от SWIFT в случае появления российских войск на Украине. Резолюция является рекомендацией для стран Евросоюза, у нее нет обязательной силы.

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Топ комментариев

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

Uynachalnica

И это правильно! Уже про неуклонный рост доходов, самим надоело - все смеются! Теперь надо обещать остановить...

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы
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