Опубликованы фото повзрослевших героев «Простоквашино»

Художник под ником paradox_narwhal опубликовал в Instagram серию рисунков, посвященных повзрослевшим героям мультфильма «Простоквашино».

«Я представил их в будущем (около восьми лет), и теперь это свои альтернативный мир», — написал художник в соцсети.

Публикация с героями «Простоквашино» была сделана еще в марте, но только сейчас ее заметила киностудия «Союзмультфильм». Создатели мультфильма опубликовали картинку в своем Instagram и попросили других поклонников отмечать публикации соответствующими хэштегами, чтобы их работы были замечены.

Впервые рисованный мультфильм «Трое из Простоквашино» вышел в 1978 году. Затем вышли мультфильмы «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». В 2018 году проект получил продолжение. Мультсериал вышел с любимыми героями и новыми персонажами, которые живут в современном мире и обсуждают актуальные проблемы.