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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США объявили космос зоной боевых действий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд объявил космос зоной боевых действий. По его словам, у России и Китая есть оружие, способное уничтожить американские спутники.

«Космос — это область боевых действий, такая же, как воздух, земля и море. Это то, что действительно осуществилось за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо нарушить работу наших спутников, либо уничтожить их», — сказал генерал в интервью The Washington Post.

Реймонд при этом подчеркнул, что США намерены выступить в роли «диспетчеров» космоса и контролировать орбиту, чтобы избежать космических катастроф. Он также отметил, что целью Космических сил США является сдерживание.

Космические силы США были созданы президентом Дональдом Трампом в 2019 году. Главной целью космического командования называлось обеспечение доминирования Соединенных Штатов в космосе.

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Оборона #Армия #Космос
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shlidt

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ivanbak

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