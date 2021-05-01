США объявили космос зоной боевых действий

Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд объявил космос зоной боевых действий. По его словам, у России и Китая есть оружие, способное уничтожить американские спутники.

«Космос — это область боевых действий, такая же, как воздух, земля и море. Это то, что действительно осуществилось за последние несколько лет, поскольку и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, которое может либо нарушить работу наших спутников, либо уничтожить их», — сказал генерал в интервью The Washington Post.

Реймонд при этом подчеркнул, что США намерены выступить в роли «диспетчеров» космоса и контролировать орбиту, чтобы избежать космических катастроф. Он также отметил, что целью Космических сил США является сдерживание.

Космические силы США были созданы президентом Дональдом Трампом в 2019 году. Главной целью космического командования называлось обеспечение доминирования Соединенных Штатов в космосе.