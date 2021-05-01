Перевозчиков оштрафуют за высадку безбилетных детей

Закон об административных штрафах до 30 тысяч рублей за высадку детей-безбилетников моложе 16 лет из общественного транспорта вступил в силу 1 мая.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 20 апреля, поправки внесли в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Разработчики документа рассчитывают, что случаи принудительной высадки несовершеннолетних из общественного транспорта прекратятся.

В законе речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния, ответственность наступает за сам факт высадки. Водитель заплатит штраф в размере 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей.

Штрафы будут применяться в том случае, если ребенок в возрасте до 16 лет едет один без сопровождения взрослых. В любом другом случае безбилетные пассажиры должны оплатить проезд, либо выйти из общественного транспорта на ближайшей остановке.