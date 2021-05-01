Домашних животных запретили изымать за долги

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать за долги домашних животных, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. В перечень имущества, которое запрещено изымать, включат собак, кошек и других питомцев, которых не используют в предпринимательской деятельности.

Авторами инициативы стали главы комитетов по госстроительству и законодательству, а также по экологии — Павел Крашенинников и Владимир Бурматов. Парламентарии отметили, что до вступления закона в силу в этот список входили сельскохозяйственные животные.

В список запрещенных к изъятию входили племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. При этом домашние животные считались имуществом.

По мнению инициаторов закона, организации, занимающиеся изъятием домашних питомцев за долги, зачастую не в состоянии создать условия для их содержания. В результате животные могут погибнуть.