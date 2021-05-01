НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Домашних животных запретили изымать за долги

Источник:
Sibnet.ru
246 1
Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий изымать за долги домашних животных, документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в Гражданский процессуальный кодекс. В перечень имущества, которое запрещено изымать, включат собак, кошек и других питомцев, которых не используют в предпринимательской деятельности.

Авторами инициативы стали главы комитетов по госстроительству и законодательству, а также по экологии — Павел Крашенинников и Владимир Бурматов. Парламентарии отметили, что до вступления закона в силу в этот список входили сельскохозяйственные животные.

В список запрещенных к изъятию входили племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, а также необходимые для их содержания корма. При этом домашние животные считались имуществом.

По мнению инициаторов закона, организации, занимающиеся изъятием домашних питомцев за долги, зачастую не в состоянии создать условия для их содержания. В результате животные могут погибнуть.

Еще по теме
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
Внезапные выходные: как отдыхаем и работаем в мае 2021 года
Кремль уточнил статус дополнительных майских выходных
Наказание за поврежденный бампер и горящий «чек» включат в ПДД
смотреть все
Политика #Законы #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ковальчук покинет «Авангард» и вернется в НХЛ
Чуйский тракт перекрыли на Алтае из-за подтоплений
Животные в Сибири одним из первых получат вакцину от коронавируса
Снег испортит майские праздники в Забайкалье
Самое популярное
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Кремль уточнил статус дополнительных майских выходных
Повестка от Путина: кого призовут на военные сборы
Россиян призвали на военные сборы
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

Uynachalnica

И это правильно! Уже про неуклонный рост доходов, самим надоело - все смеются! Теперь надо обещать остановить...

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

ivanbak

С олигархами правильно, пусть наш спорт и экономику спонсируют, денюжки хранят в ЦБ. Но с другой стороны...
Sibnet.Ru