Определился победитель восьмого сезона проекта «Голос. Дети»

Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы стал победителем восьмого сезона «Голос. Дети», за него проголосовало больше всего зрителей.

В финал восьмого сезона детского «Голоса» прошли девять детей. От команды Басты это Тимофей Завалинич, Кира Гоголадзе и Мария Политикова. Из команды Светланы Лободы — Юлия Гаврилова, Владислав Тюкин и София Фанта. От Егора Крида — Анна Волкова, Елизавета Трофимова и Алиса Трифонова.

По итогам финала с помощью зрительского голосования были выбраны три суперфиналиста. Ими стали Мария Политикова, Владислав Тюкин и Елизавета Трофимова.

В суперфинале участники спели еще по одной песне, и зрители приняли окончательное решение. Победа досталась Владиславу Тюкину. За него проголосовали 43,7% зрительских голосов.

На втором месте оказалась дочь певца Трофима — Елизавете Трофимовой, которая набрала 42,3% голосов, а Мария Политикова оказалась на третьем месте, набрав всего 14%.

Также в финальном выпуске детского «Голоса» выбрали лучшего наставника сезона. Второй раз подряд им стал рэпер Баста, который с большим преимуществом обогнал своих коллег. У Басты 56%, на втором месте Крид (27%), на третьем — Лобода (17%).