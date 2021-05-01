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Вышел трейлер второй части пятого сезона «Люцифера» с Богом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Люцифер»

Трейлер второй части пятого сезона «Люцифера» показывает появление Бога на земле и его общение со своими сыновьями — Люцифером, Михаилом и Аменадиэлем, а также с людьми.

Трейлер начинается с финала первой части пятого сезона. После масштабной драки ангелов на землю спускается их отец — Бог. Он просит детей остановится. Во второй части Бог познакомится с детективом детективом Декер, психотерапевтом Линдой и другими персонажами.

Бог заявляет своим сыновьям, что ему пора на покой. Главной интригой пятого сезона станет вопрос — кто займет место Бога. За борьбу вступятся Люцифер и его брат-близнец Михаил. Они устроят настоящее сражение прямо на земле. Также судя по трейлеру, дьявол так и не признается Хлое Декер в любви и поставит этот вопрос под сомнение.

Премьера финала пятого сезона «Люцифера» состоится 28 мая. Заключительным станет шестой сезон проекта, его выход намечен на конец этого года.

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