Вышел трейлер второй части пятого сезона «Люцифера» с Богом

Трейлер второй части пятого сезона «Люцифера» показывает появление Бога на земле и его общение со своими сыновьями — Люцифером, Михаилом и Аменадиэлем, а также с людьми.
Трейлер начинается с финала первой части пятого сезона. После масштабной драки ангелов на землю спускается их отец — Бог. Он просит детей остановится. Во второй части Бог познакомится с детективом детективом Декер, психотерапевтом Линдой и другими персонажами.
Бог заявляет своим сыновьям, что ему пора на покой. Главной интригой пятого сезона станет вопрос — кто займет место Бога. За борьбу вступятся Люцифер и его брат-близнец Михаил. Они устроят настоящее сражение прямо на земле. Также судя по трейлеру, дьявол так и не признается Хлое Декер в любви и поставит этот вопрос под сомнение.
Премьера финала пятого сезона «Люцифера» состоится 28 мая. Заключительным станет шестой сезон проекта, его выход намечен на конец этого года.
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