Игра Metro Exodus получила фотореалистичную графику

Видео улучшенной версии Metro Exodus появилось на YouTube, игра получила фотореалистичную графику с переработанной системой трассировки лучей, оптимизированной под новые карты AMD и NVIDIA. Обновленная игра выйдет 6 мая.

Metro Exodus также обзаведется 4К-текстурами и поддержкой DirectX 12. Для запуска обновленной игры на самых высоких настройках с трассировкой лучей потребуется видеокарта RTX 3090 и 16 ГБ оперативной памяти.

В ролике подробно разбираются все грядущие улучшения. В частности, можно познакомиться с рабочим процессом создания улучшенной версии, в которой будут реализованы такие функции, как Advanced Ray-Traced Reflections и DLSS 2.0.

Владельцы Metro Exodus в Epic Games Store, Steam и GOG смогут получить новое издание бесплатно. Оригинальная Metro Exodus вышла в 2019 году и была тепло встречена игроками и критиками.