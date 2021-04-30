Посольство США прекратит выдачу виз россиянам

Посольство США в России сокращает список оказываемых услуг из-за новых ограничений в отношении сотрудников, говорится в заявлении дипломатического представительства.

С 12 мая посольство начнет работать только для американцев. Консульские услуги гражданам других стран предоставляться не будут. Россиянам прекратят выдавать визы, исключение сделают только для эмигрантов, дипломатов и неотложных случаев.

Посольство США в Москве в ближайшем будущем также не будет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта.

Подобные изменения связаны с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу российских граждан. В результате посольство будет вынуждено сократить штат на 75%.

Запрет связан с ответными санкциями Москвы в отношении Вашингтона. Они также предусматривают высылку десяти американских дипломатов и запрет сотрудникам дипмиссии выезжать за пределы мест базирования.