Ковальчук покинет «Авангард» и вернется в НХЛ

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» расторг контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает пресс-служба команды.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию, отмечается в сообщении. В этом сезоне Ковальчук провел в составе омского клуба 40 матчей, в которых набрал 26 очков, забросив девять шайб, а также сделав 17 результативных передач.

По итогам сезона Авангард выиграл первый в своей истории Кубок Гагарина. Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков уточнил, что перед подписанием контракта стороны заключили соглашение, которое предусматривает возможный отъезд нападающего в НХЛ.

«Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ», — отметил Волков, подчеркнув при этом, что клуб будет готов принять нападающего обратно.