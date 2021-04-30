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Ковальчук покинет «Авангард» и вернется в НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Авангард» расторг контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает пресс-служба команды.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию, отмечается в сообщении. В этом сезоне Ковальчук провел в составе омского клуба 40 матчей, в которых набрал 26 очков, забросив девять шайб, а также сделав 17 результативных передач.

По итогам сезона Авангард выиграл первый в своей истории Кубок Гагарина. Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков уточнил, что перед подписанием контракта стороны заключили соглашение, которое предусматривает возможный отъезд нападающего в НХЛ.

«Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ», — отметил Волков, подчеркнув при этом, что клуб будет готов принять нападающего обратно.

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