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Кремль пообещал остановить падение доходов россиян

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Падение доходов населения в связи с пандемией в России будет остановлено в 2021 году, пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данные Росстата о падении реальных располагаемых доходов россиян.

Песков пояснил, что падение доходов граждан наблюдается сейчас во всем мире, «все страны сейчас переживают последствия пандемического кризиса». «Во многих странах ситуация хуже. И мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — сказал он.

Росстат 29 апреля опубликовал данные, согласно которым реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2021 года упали на 3,6% по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года.

Цикл устойчивого роста доходов населения в России завершился в 2013 году. После этого россияне в основном беднели. В целом денежные доходы на душу населения в номинальном выражении в первом квартале 2021 года выросли на 3% — до 32,6 тысяч рублей.

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Экономика #Деньги #Россия
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