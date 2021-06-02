Рулонный и посевной: как создать долговечный изумрудный газон

Когда на участке есть свободное место, которое ничем не занято и его нужно облагородить, первое что приходит на ум — газон. А чтобы он был сочным, густым, без желтизны и проплешин, важно соблюдать правила посадки газона и ухода за ним.

Существуют два основных вида газона: рулонный и посевной. Первый — двухлетний дерн, в состав которого входит 100% мятлика. Этот вид газона хорошо подходит тем, кто не хочет ждать, ведь устройство рулонного газона часто занимает 1-2 дня.

Посевной газон— это травосмесь, которая выращивается сразу на участке, методом посева семян. В состав травосмесей входят, как мятлик, так и другие злаковые культуры.

Оба варианта способны радовать глаз многие годы. Выбор зависит от пожеланий и возможности владельцев участка. Первый вариант дороже, но результат виден уже в тот же день, второй вариант более экономный, но займет больше времени.

Рулонный или посевной

«Главный плюс рулонного газона — быстрота укладки. Его можно уложить за один день. Было грязно, за один день стало зелено. Кроме того, в его составе 100% мятлика, этот злак дает красивый изумрудный цвет», — рассказывает специалист компании «Зеленый сезон» Евгений Лакишик.

Кроме того, в плотном покрове рулона сорняки растут реже. Площадь рулона — 1 квадратный метр, длина 2,5 метра, ширина 40 сантиметров. Стоимость укладки такого газона выше, чем у посевного и составляет от 400 до 550 рублей за квадратный метр. Первое время он требует бережного и тщательного ухода, газон может подсыхать и болеть.

Фото: © предоставлено «Зеленым сезоном»

Посевной газон выигрывает у рулонного по стоимости. Посеять газон стоит от 150 до 250 рублей. В состав травосмеси входят мятлик, овсяница луговая и райграс. Главный минус такого варианта — долгое ожидание. От посева до установления плотного травяного покрова уйдет не меньше месяца.

«Часто люди сами сеют газон, но они не знают, как правильно готовить почву, сколько надо сеять семян и другие тонкости, поэтому газон получается клочками. Лучше обратиться к специалистам. Мы сеем сеялками и у нас работает агроном с 35-летним стажем, который может руками равномерно посеять и результат будет хорошим», — советует собеседник.

Как ухаживать за газоном

Перед укладкой рулонного газона и перед посевом специалисты готовят почву. Сначала они убирают мусор, перекапывают землю, убирают корни растений чтобы сорняки не прорастали.

Затем, если нужно, привозят более плодородную землю, разравнивают под уровень и укатывают садовым катком, чтобы поверхность была ровная. После укладывают рулон или засеивают семена.

Первые недели ухода самые важные как для рулонного, так и для сеянного газона. Газон требует обильного полива. Рулонный нужно поливать так, чтобы на него нельзя было наступить.

Фото: © предоставлено «Зеленым сезоном»

Посевной газон надо поливать «дождиком» первые две-три недели, чтобы не образовывалось луж и подтеков, которые будут вымывать семена. Если нет возможности постоянно поливать, лучше ставить автополив — так как если уехать на пару дней и не поливать лужайку, то семя умрет и уже не вырастет. Газон будет загублен.

Когда газону будет больше года, его можно поливать реже, до трех раз в неделю в зависимости от погоды. Лучше обильно поливать вечером, чтобы вода не испарялась, а напитывала корни травы.

Очень важно правильно стричь газон, отмечает эксперт. Содержать его без газонокосилки нельзя. Триммера недостаточно, он нужен только для скашивания травы в труднодоступных местах.

«Надо сначала обкашивать две противоположных стороны газона. Потом идти по спирали, не кругами, а назад и вперед ходить. Если на прошлой неделе косили вдоль, на этой неделе поперек», — рекомендует собеседник.

Каждую весну газон надо чистить и удобрять, раз в три года проводить аэрацию — прорезание газонного войлока для лучшего доступа кислорода. Также важно убирать сорняки методом прополки или с помощью гербицидов.

Фото: © предоставлено «Зеленым сезоном»

Бывает, что владельцы самостоятельно удобряют или обрабатывают от сорняков, что приводит к сжиганию газона из-за незнания пропорций применяемых препаратов. Также губят траву собачьи испражнения, поэтому нельзя позволять такое животному.

Но если неприятности случились, и часть газона погибла, не стоит отчаиваться и начинать все с нуля. Специалисты могут восстановить газон.

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