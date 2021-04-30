АвтоВАЗ законсервирует один из заводов

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Сборка Lada Niva Travel будет перенесена на основную производственную площадку АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба компании.
Производство Lada Niva Travel организуют на основной производственной площадке — линии Niva Legend. Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «Lada Запад Тольятти» будет законсервирован.
Lada Niva Travel — рестайлинг модели, известной ранее как Chevrolet Niva. Машина получила новый дизайн экстерьера, а технически осталась той же.
Niva Legend — новое имя модели Lada 4*4, знаменитого автомобиля повышенной проходимости.