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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ законсервирует один из заводов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Сборка Lada Niva Travel будет перенесена на основную производственную площадку АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба компании.

Производство Lada Niva Travel организуют на основной производственной площадке — линии Niva Legend. Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «Lada Запад Тольятти» будет законсервирован.

Lada Niva Travel — рестайлинг модели, известной ранее как Chevrolet Niva. Машина получила новый дизайн экстерьера, а технически осталась той же.

Niva Legend — новое имя модели Lada 4*4, знаменитого автомобиля повышенной проходимости.

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