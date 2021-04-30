АвтоВАЗ законсервирует один из заводов

Сборка Lada Niva Travel будет перенесена на основную производственную площадку АвтоВАЗа, сообщила пресс-служба компании.

Производство Lada Niva Travel организуют на основной производственной площадке — линии Niva Legend. Проект планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года, после чего завод «Lada Запад Тольятти» будет законсервирован.

Lada Niva Travel — рестайлинг модели, известной ранее как Chevrolet Niva. Машина получила новый дизайн экстерьера, а технически осталась той же.

Niva Legend — новое имя модели Lada 4*4, знаменитого автомобиля повышенной проходимости.