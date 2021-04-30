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Фото американской «буханки» опубликовали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото американского автомобиля Jeep Forward Control опубликовали в Twitter — автор поста назвал его прототипом советской «буханки», что возмутило некоторых пользователей.

«Американский полноприводный автомобиль Jeep Forward Control, он же FC, он же прообраз советской «буханки» УАЗ-450», — говорится в посте, опубликованном в аккаунте «Исторические Фото».

«Он не прообраз буханки ни в каком месте», — ответил один из пользователей, приложив несколько эскизов. «Что конкретно стырили? Идею установить на шасси военного внедорожника вагонный кузов?» — возмутился другой комментатор.

Jeep Forward Control Truck выпускался с 1956 по 1965 годы. Создан на базе армейского внедорожника Jeep CJ-5. В Индии такой грузовичок Mahindra продолжал производство грузовиков до 2015 года.

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