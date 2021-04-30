Фото американской «буханки» опубликовали в Сети

Фото американского автомобиля Jeep Forward Control опубликовали в Twitter — автор поста назвал его прототипом советской «буханки», что возмутило некоторых пользователей.

«Американский полноприводный автомобиль Jeep Forward Control, он же FC, он же прообраз советской «буханки» УАЗ-450», — говорится в посте, опубликованном в аккаунте «Исторические Фото».

Американский полноприводный автомобиль Jeep Forward Control, он же FC, он же прообраз советской «буханки» УАЗ-450. Создан на базе армейского внедорожника Jeep CJ-5. Выпускался с 1956 по 1965 г. pic.twitter.com/eVcG250cz0 — Исторические Фото (@HistoryFoto) April 28, 2021

«Он не прообраз буханки ни в каком месте», — ответил один из пользователей, приложив несколько эскизов. «Что конкретно стырили? Идею установить на шасси военного внедорожника вагонный кузов?» — возмутился другой комментатор.

Jeep Forward Control Truck выпускался с 1956 по 1965 годы. Создан на базе армейского внедорожника Jeep CJ-5. В Индии такой грузовичок Mahindra продолжал производство грузовиков до 2015 года.