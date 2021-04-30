Дуэт «Сожители» из Томска поборется за полуфинал «Comedy Баттл»

Дуэт «Сожители» из Томска, который успешно прошел первый этап шоу «Comedy Баттл», в новом выпуске проекта поборется за полуфинал, сообщила пресс-служба канала ТНТ.

Дуэт «Сожители» состоит из Дмитрия Кубенина и Евгении Гольц. Пара образовалась случайно, когда ребят пригласили принять участие в проекте. Ребята давно и серьезно занимаются развитием юмористического движения в Томске и за его пределами. Ранее они были участниками сборных команд КВН «Северное сияние» и «Евген и ребята». Также участвовали в различных телевизионных шоу: от Высшей Лиги КВН до шоу «Импровизация. Команды».

«Нам наше выступление во втором этапе шоу очень понравилось, понравилось, как нас принял зал и как оценил Павел Воля», — рассказал участник дуэта «Сожители» Дмитрий Кубенин.

Выступление томских «Сожителей» покажут в новом выпуске «Comedy Баттл» в пятницу в 22.00 на канале ТНТ.