НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт спрогнозировал неизбежный рост цен на авиабилеты

Источник:
РБК
230 1
Фото: © Sibnet.ru

Цены на авиабилеты, упавшие в 2020 году, к лету этого года вернутся до уровня 2019 года, а после неизбежно «пойдут вверх», считает председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

«В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом», — сказал Ванин в интервью РБК.

При этом, по его словам, «лизинговые платежи у авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, а курс рубля относительно доллара упал на 15–20%, плюс еще у них выросли затраты и по керосину, а стоимость билетов — нет».

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — отметил Ванин.

Еще по теме
Движение поездов Томск – Новосибирск возобновится в мае
Новый аэропорт Омск-Федоровка построят за пять лет
Улицы Новосибирска будут мыть шампунем
Неходячего инвалида в Новосибирске не пустили в транспорт
смотреть все
Экономика #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Снег испортит майские праздники в Забайкалье
Водитель в Приангарье отправился в колонию за лихачество на дороге
Отопление в Новосибирске отключат на майские праздники
Горячую воду начнут отключать в Новосибирске после майских праздников
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ivanbak

С олигархами правильно, пусть наш спорт и экономику спонсируют, денюжки хранят в ЦБ. Но с другой стороны...

Uynachalnica

Цитата«Здравоохранение во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии так же эффективно,...

Homyack

Ты вообще понимаешь смысл того, что читаешь?

Alhazred

Средства у вас есть. У вас ума не хватает. )))
Sibnet.Ru