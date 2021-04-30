Эксперт спрогнозировал неизбежный рост цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты, упавшие в 2020 году, к лету этого года вернутся до уровня 2019 года, а после неизбежно «пойдут вверх», считает председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев.

«В целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом», — сказал Ванин в интервью РБК.

При этом, по его словам, «лизинговые платежи у авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, а курс рубля относительно доллара упал на 15–20%, плюс еще у них выросли затраты и по керосину, а стоимость билетов — нет».

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — отметил Ванин.