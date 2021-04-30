Снег испортит майские праздники в Забайкалье

Умеренно теплая погода установиться в субботу в Забайкалье и Бурятии. Днем ожидается до 15 градусов тепла, а воскресенья прогноз неблагоприятный, сообщила ведущий синоптик Забайкальского гидрометцентра Маргарита Днепровская.

В течение субботы над Забайкальем установится умеренно- теплая с небольшими осадками погода. Ветер будет преобладать юго-восточный, в отдельных районах порывы достигнут 14 метров в секунду.

Преобладающая температура ночью от нуля до 5 градусов ниже нуля, при прояснении до 10 градусов мороза. Дневная составит от плюс 10 до плюс 15 градусах, при осадках — до пяти градусов тепла.

К концу воскресенья и в течение понедельника погоду в Забайкальском крае будет определять циклон с фронтальными разделами, в большинстве районов ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Ветер усилится до 20 метров в секунду, произойдет понижение дневных температур.