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Музыка Чайковского заменит гимн России на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Международная федерация хоккея одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года, сообщил президент IIHF Рене Фазель.

«Изначально планировался гимн IIHF, но Федерация хоккея России обратилась, чтобы был Чайковский. Мы согласились. Так что да, будет Чайковский звучать на чемпионате мира», — цитирует ТАСС Фазеля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Турнир в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Национальный гимн на чемпионатах мира звучит после победы одной из сборных после каждого матча.

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Спорт #Хоккей
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