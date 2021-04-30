Водитель в Приангарье отправился в колонию за лихачество на дороге

Нетрезвый лихач из Приангарья по решению суда отправится на 10 месяцев в колонию-поселение. В октябре он пытался уйти от погони ГИБДД, и остановить его удалось только стрельбой по колесам, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В октябре 2020 года ночью сотрудники дорожной полиции на одной из улиц города Байкальска заметили автомобиль, который двигался на высокой скорости. На требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель не реагировал.

Не подействовало на него и предупреждение о применении огнестрельного оружия. Нарушитель продолжал ехать на большой скорости, создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения. Тогда автоинспектор выстрелил в воздух, а после — в заднее колесо.

За рулем авто оказался 30-летний местный житель, он неоднократно привлекался к ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. На момент задержания данный гражданин уже был лишен права управления транспортными средствами на три года.

Суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Его приговорили к 10 месяцам колонии-поселения и запретили садиться за руль в течение трех лет.