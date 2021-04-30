НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирские синоптики дали прогноз на майские праздники

Источник:
Sibnet.ru
160 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Дожди пройдут в Новосибирске в субботу, 1 мая, а вот последующие дни будут теплыми и ясными, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Пока ничем обрадовать особо не могу. На предстоящие сутки ночь – преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер днем будет силой до 9-14 метров в секунду», – сказала синоптик.

В ночь на субботу будет 2-4, днем – 10-12 градусов тепла. Воскресенье и понедельник ожидаются преимущественно без осадков, но ветер также будет порывистым – в воскресенье до 16 метров в секунду, в понедельник – до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье будет от нуля до 2 градусов тепла, днем – 15-17 градусов. В понедельник ночью – 5-7, в пригороде – до нуля. Днем ожидается 20-22 градусов выше нуля.

«Есть тенденция на потепление. В начале мая будет снова вынос тепла, но неустойчивый характер погоды, нестабильный. Смена волн тепла на волны холода с ветром и осадками в конце первой декады», – рассказала Виноградова.

Еще по теме
Теплая погода установится на майских праздниках в Иркутской области
Поставки воды из Байкала в Китай начнутся летом
Гроза придет в Новосибирск
Холода отступят от Забайкалья
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Водитель в Приангарье отправился в колонию за лихачество на дороге
Отопление в Новосибирске отключат на майские праздники
Горячую воду начнут отключать в Новосибирске после майских праздников
Самую красивую женщину 55+ выбрали в Томске
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО начало полный вывод войск из Афганистана
Почти 15% россиян по новой методике приравняют к бедным
Киргизия заявила о гибели 13 человек в конфликте с Таджикистаном
Минфин задумался о минимальных ценах на любой алкоголь
О самом главном
Как красить яйца: оригинально и просто
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Суперлуние 27 апреля: чего ждать знакам Зодиака
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ivanbak

С олигархами правильно, пусть наш спорт и экономику спонсируют, денюжки хранят в ЦБ. Но с другой стороны...

Uynachalnica

Цитата«Здравоохранение во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии так же эффективно,...

Alhazred

Средства у вас есть. У вас ума не хватает. )))

Homyack

Ты вообще понимаешь смысл того, что читаешь?
Sibnet.Ru