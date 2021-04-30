Новосибирские синоптики дали прогноз на майские праздники

Дожди пройдут в Новосибирске в субботу, 1 мая, а вот последующие дни будут теплыми и ясными, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Пока ничем обрадовать особо не могу. На предстоящие сутки ночь – преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер днем будет силой до 9-14 метров в секунду», – сказала синоптик.

В ночь на субботу будет 2-4, днем – 10-12 градусов тепла. Воскресенье и понедельник ожидаются преимущественно без осадков, но ветер также будет порывистым – в воскресенье до 16 метров в секунду, в понедельник – до 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье будет от нуля до 2 градусов тепла, днем – 15-17 градусов. В понедельник ночью – 5-7, в пригороде – до нуля. Днем ожидается 20-22 градусов выше нуля.

«Есть тенденция на потепление. В начале мая будет снова вынос тепла, но неустойчивый характер погоды, нестабильный. Смена волн тепла на волны холода с ветром и осадками в конце первой декады», – рассказала Виноградова.