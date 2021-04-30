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Мебельная фабрика загорелась в Приангарье. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Сотрудники МЧС тушат пожар в здании мебельной фабрики в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Огнем охвачено 3 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение о пожаре поступило в 12.52 по местному времени (7.52 мск). Горит кровля четырехэтажного кирпичного здания и склад на общей площади 3 тысячи квадратных метров. Существует угроза распространения огня на большую площадь.

Самостоятельно эвакуировались из здания 72 человека, еще пятерых человек спасли специалисты звена газодымозащитной службы. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Дополнительно к месту пожара направлена резервная техника из пожарно-спасательных частей города Ангарска и Специализированной пожарно-спасательной части ГГУ МЧС по Иркутской области.

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