Движение поездов Томск – Новосибирск возобновится в мае

РЖД в конце мая возобновит движение поездов между Томском и Новосибирском, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за пандемии, а также для удовлетворения спроса пассажиров холдинг "РЖД" восстанавливает курсирование поезда дальнего следования Томск – Новосибирск», – говорится в сообщении.

Сообщение Томск – Новосибирск (№№ 141/142) возобновится отправлением из Томска с 24 мая. Согласно данным сайта РЖД, поезда будут отправляться из Томска в 6.35 по местному времени, из Новосибирска – в 17.30 по местному времени.

Время движения поезда в пути составляет 4 часа и 49 минут. Сидячее место, по данным сайта РЖД, стоит 624 рубля, плацкарт – от 1179 рублей, купе – от 1922 рублей.