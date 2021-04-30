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Движение поездов Томск – Новосибирск возобновится в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

РЖД в конце мая возобновит движение поездов между Томском и Новосибирском, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за пандемии, а также для удовлетворения спроса пассажиров холдинг "РЖД" восстанавливает курсирование поезда дальнего следования Томск – Новосибирск», – говорится в сообщении.

Сообщение Томск – Новосибирск (№№ 141/142) возобновится отправлением из Томска с 24 мая. Согласно данным сайта РЖД, поезда будут отправляться из Томска в 6.35 по местному времени, из Новосибирска – в 17.30 по местному времени.

Время движения поезда в пути составляет 4 часа и 49 минут. Сидячее место, по данным сайта РЖД, стоит 624 рубля, плацкарт – от 1179 рублей, купе – от 1922 рублей.

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