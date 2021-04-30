Киргизия заявила о гибели 13 человек в конфликте с Таджикистаном

Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на
границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек, сообщает пресс-служба
киргизского Минздрава.
«За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13
жителей республики», — сообщила РИА Новости представитель Минздрава. По ее
словам, в общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134
человека.
Как отмечают в ведомстве, 25 пострадавших в ночь на 30
апреля были доставлены из больниц Баткенской области в Бишкек, двое из них
находятся в крайне тяжелом состоянии.
Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем.
Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить
камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи.
Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.
Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.