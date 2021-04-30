Киргизия заявила о гибели 13 человек в конфликте с Таджикистаном

Число граждан Киргизии, погибших за время конфликта на границе с Таджикистаном, возросло до 13 человек, сообщает пресс-служба киргизского Минздрава.

«За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики», — сообщила РИА Новости представитель Минздрава. По ее словам, в общей сложности ранения и травмы с киргизской стороны получили 134 человека.

Как отмечают в ведомстве, 25 пострадавших в ночь на 30 апреля были доставлены из больниц Баткенской области в Бишкек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Конфликт в приграничной области разгорелся накануне днем. Как заявили в Бишкеке, поводом стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на опорах линии электропередачи.

Граждане Киргизии выступили против и попытались спилить столб, затем жители начали закидывать друг друга камнями. Ночью противостояние обострилось, началась стрельба.

Регион периодически становится зоной конфликтов, основная причина — неделимитированные участки: там невозможно определить, где именно пролегает граница между государствами.