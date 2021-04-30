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Российские хоккеисты разгромили Германию и вышли в плей-офф ЮЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России победила команду Германии со счетом 6:1 в матче третьего тура группового раунда юниорского чемпионата мира по хоккею и обеспечила выход в четвертьфинал.

Героем встречи стал Матвей Мичков, забросивший четыре шайбы. Также отличились Данила Юров и Илья Квочко. У немцев гол престижа забил Конно Корте.

«Ощущения от заброшенных шайб самые обычные. Главное, что выиграла команда. Командные интересы превыше всего, никто не смотрит, кто забил», — прокомментировал после игры Мичков.

В стартовом туре россияне обыграли в овертайме команду США (7:6), следом уступили финнам со счетом 3:4 в серии буллитов. Благодаря второй победе россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал.

В заключительном туре группового раунда сборная России сыграет 2 мая с командой Чехии.

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