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Экс-сенатор Беспаликов умер в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Бывший председатель Новосибирского областного Совета депутатов и представитель совета федерации от региона Алексей Беспаликов умер в пятницу в возрасте 73 лет, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Алексей Акимович Беспаликов родился в Новосибирске 27 марта 1948 года. Начал трудовой путь в 1967 году на заводе «Электросигнал». С 1992 года был замдиректора департамента мэра Новосибирска, с 1994 года – начальником контрольно-аналитического управления мэрии.

В 2002 году Беспаликов стал замглавы администрации Новосибирской области. В 2005 году назначен председателем Новосибирского областного Совета депутатов IV созыва, с 2010 года – представителем Совета Федерации ФС РФ от Новосибирской области.

Власти региона не назвали причину смерти Беспаликова. По информации местных СМИ, экс-сенатор скончался после продолжительной болезни.

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