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Роспотребнадзор рекомендовал встречать гостей в масках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор по Бурятии попросил не собраться на майские большим компаниями, а гостей дома встречать исключительно в маске.

Несмотря на массовую вакцинацию в России, риск увеличения заражений коронавирусом все еще остается. И выезд на дачу или за город семейным кругом на майские — хорошее решение, прокомментировали в пресс-службе ведомства. 

Прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования. Но большое скопление людей даже вне помещений является— потенциально опасно.

Санврачи советуют не ездить в гости, тем более навещать всех друзей и родственников, с которыми давно не виделись. А если родня сама соберется в гости, нужно надеть маски на всех домочадцев.

В жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, выходит из строя защитный слой изделия и эффективность снижается.

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jeryakob

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Jek

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