Минфин задумался о минимальных ценах на любой алкоголь

Минфин России рассмотрит вопрос установления минимальных розничных цен (МРЦ) на любые алкогольные напитки, с подобной рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации.

По словам заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александра Коробутова, «в настоящее время документ подготовлен, идут консультации с ФАС».

Поправки предполагают установление минимальных розничных цен на все виды алкоголя и этиловый спирт. В Союзе российских пивоваров изданию сообщили о поддержке данной идеи, поскольку изменения будут способствовать оздоровлению конкуренции в отрасли.

Производители поддерживают эту инициативу, приводят «Известия» слова президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича. По его словам, минимальные розничные цены следует привязать к себестоимости бутылки вина, что поможет нейтрализовать изготовителей, которые демпингуют на рынке, предлагая напитки ненадлежащего качества.

А вот транснациональные корпорации идею не поддержали. По мнению директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes Ораза Дурдыева, это приведет к катастрофическим последствиям и для потребителей, и для добросовестных производителей из-за увеличения регуляторной нагрузки.