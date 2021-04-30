Группа ДДТ выпустила анимационный клип на новую песню «В постели»

Группа ДДТ представила клип на песню «В постели», видео сделано в анимационном варианте, что очень понравилось поклонникам музыкантов.

Главные роли в клипе исполнили танцоры Илья Дурапов и Ксения Шарапова. В кадре они исполняют контемпорари на фоне нарисованной квартиры. Клип снял режиссер Илья Дурапов, а ответственным за анимацию стал Сергей Антонов.

Поклонникам ДДТ очень понравилась работа. В комментариях к видео они написали, что получилось душевно, оригинально и красиво. Также некоторые пользователи Сети отметили, что Юрий Шевчук не боится экспериментировать, поэтому его творчество продолжает радовать слушателей.