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Зрители назвали лучшим фильмом ММКФ «Человек божий» с Петровым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Греческий фильм «Человек божий» с актерами Александром Петровым и Микки Рурком получил приз зрительских симпатий на 43-м Московском международном кинофестивале, сообщила пресс-служба фестиваля.

Фильм сняла сербский режиссер Елена Попович. «Человек божий» — реальная история жизни митрополита Нектария Эгинского. Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на его долю. Вера и преданное служение Богу спасают святого на протяжении всей жизни, даже когда из-за клеветы со стороны недоброжелателей, ему пришлось отправиться в вынужденное изгнание.

Приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале традиционно вручается лучшему фильму Основного конкурса. Это единственная награда фестиваля, которая зависит от решения простых зрителей, а не профессиональной судейской коллегии.

Ранее зрительскую награду получали такие фильмы как «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева, «Надо мною солнце не садится» (режиссер Любовь Борисова), норвежская картина «12-ый человек» (режиссер Харальд Цварт), «Карп отмороженный» режиссера Владимира Котта.

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