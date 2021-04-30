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Антироссийские митинги прошли в Чехии

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministerstvo obrany České republiky

Около десяти тысяч жителей Праги, по данным полиции, вышли на митинг на Вацлавскую площадь в центре города для выражения протеста «пророссийской политике» президента республики Милоша Земана.

Подобные выступления состоялись также в десятках городов страны. Митинги организовало движение «Миллион моментов за демократию» (ММД). Его члены призвали собравшихся подписать петицию с требованием подать жалобу на Земана за то, что он в своем телеобращении якобы разгласил закрытые факты из расследования взрывов в Врбетице.

«Президент Земан вместо поддержки собственного государства повторяет те же сказки, что и пророссийские дезинформационные сайты и российская пропаганда. Нахождение Земана на посту президента является угрозой для безопасности нашей республики», — приводит РИА Новости заявление лидера ММД Бенжамина Ролла.

В середине апреля власти Чехии обвинили спецслужбы России в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, после чего из страны были высланы сотрудники посольства РФ в Праге. В результате Москва предприняла ответные действия. Разразился дипломатический скандал

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах чешской контрразведки нет доказательств причастности «агентов России» к взрыву в 2014 году.

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Политика #Мир #Говорят о России
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