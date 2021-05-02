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Что смотреть в майские каникулы: Wink дарит 40 тысяч фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Фильмы, сериалы и ТВ-каналы можно посмотреть бесплатно в видеосервисе Wink, в мае все желающие могут подключить подписку «Трансформер Акция», которая включает огромную киноколлекцию.
Получить бесплатный промокод Wink можно в игре «Три фронта» на Sibnet.ru. Он выдается в разделе «Игровой магазин» в подарок всем посетителям.

Wink — это онлайн-кинотеатр и телевидение в одном видеосервисе. Работает на любых устройствах (умные телевизоры, ПК, смартфоны, приставки), подключенных к интернету. Принципиальное отличие от других подобных платформ — всегда бесплатны 20 эфирных федеральных телеканалов.

В подписке «Трансформер Акция» есть новинки и хиты кинематографа. Среди них «Земля обетованная» с Мэттом Деймоном, «Время ведьм» с Николосом Кейджем, «Боец» с Кристианом Бэйлом, «Боль и слава» с Антонио Бандеросом и многие другие. Есть и новинки, которые вышли в кино всего пару месяцев назад. Например, русская комедия «Рашн Юг» со Стасей Милославской.

В коллекции сериалов представлено все разнообразие жанров от легких комедийных проектов до серьезных детективов. Бесплатно в подписку входят, например, «Выжить после» о Москве, пораженной зомби-вирусом, драма «Осколки счастья», выходившая на канале «России», ставшие хитами «Кадетство» и «Ранетки», популярные сейчас «Крыша мира», «Ивановы-Ивановы» и новинка «Игрушка для взрослых» от НВО.

Кроме фильмов и сериалов в подписке можно смотреть 300 телканалов, музыкальные и юмористические концерты и шоу, огромную коллекцию мультфильмов, уроки для школьников и даже петь караоке.

Как активировать промокод Wink

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Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
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Топ комментариев

nikit757

Опять бензин подорожает значит =(

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

лачинов

Закон нужный, но неполный. Надо бы распространить и на членов семей, чтобы исключить "запасные аэродромы"...

Иркут 69

Совсем уже бросили притворяться... Не перед кем. Да и незачем. Мы ж молчим.
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