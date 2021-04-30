Песков заявил о готовности Путина поговорить с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов сесть и поговорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским о двусторонних отношениях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков

Но никаких подвижек по вопросу встречи лидеров стран нет. «Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало, поэтому единственное, что мы имеем, это первое предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе, мы имеем ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях», — приводит «Лента.ру» слова Пескова.

По его словам, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины.

Накануне глава украинской парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия обозначил возможные сроки встречи Путина и Зеленского. Он заверил, что переговоры должны состояться до начала лета, но при этом затруднился назвать конкретную дату.

Зеленский 20 апреля на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. В ответ на это президент России заявил, что вести переговоры по урегулированию конфликта Киев с представителями Донбасса, но согласился принять Зеленского в Москве для обсуждения двусторонних отношений.