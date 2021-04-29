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Европарламент принял «тотальную» резолюцию по России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Европарламент в ходе пленарного заседания одобрил введения «тотальных» санкций против России в случае вторжения российской армии на Украину. Документ осуждает политику Москвы в отношении Праги и Киева, а также лишение свободы оппозиционера Алексея Навального.

Принятие резолюции поддержали 569 из 682 депутатов, против документа проголосовали 67 человек. В частности, резолюция предусматривает масштабную высылку российских дипломатов и остановку газопровода «Северный поток—2».

В случае вторжения российских войск на Украину депутаты предлагают ввести санкции против «российских олигархов» и их семей, отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT, а также полностью отказаться от закупок газа и нефти из России.

Кроме того, без предварительных условий странам ЕС предлагается выслать дополнительно российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, остановить «Северный поток—2» и строительство АЭС российской компанией «Росатом».

При этом резолюция не имеет обязательной силы для европейских правительств. Тем не менее, посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер отметил, что принятия документа знаменует достижение низшей точки отношения ЕС и России с момента окончания Холодной войны.

Тема: Санкции против России
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Политика #Мир #Говорят о России
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Топ комментариев

Muzykant

И какой из этого.... депутат?Хотя в ЕР только подобное и сидит.

andrei703333

А куда деваться певцам и прочим бездельникам ? В госдуме сидят люди без как либо специализированных навыков,...

Dimank

Этим шагом всё сказано. То девица из Уральских пельменей, то силиконовая певичка из прошлого.Нормальных...

лачинов

Вот как раз какой надо депутат Послушный и продажный.Если вдруг позабыли, то ГД законодательная власть,...
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