Европарламент принял «тотальную» резолюцию по России

Европарламент в ходе пленарного заседания одобрил введения «тотальных» санкций против России в случае вторжения российской армии на Украину. Документ осуждает политику Москвы в отношении Праги и Киева, а также лишение свободы оппозиционера Алексея Навального.
Принятие резолюции поддержали 569 из 682 депутатов, против документа проголосовали 67 человек. В частности, резолюция предусматривает масштабную высылку российских дипломатов и остановку газопровода «Северный поток—2».
В случае вторжения российских войск на Украину депутаты предлагают ввести санкции против «российских олигархов» и их семей, отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT, а также полностью отказаться от закупок газа и нефти из России.
Кроме того, без предварительных условий странам ЕС предлагается выслать дополнительно российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, остановить «Северный поток—2» и строительство АЭС российской компанией «Росатом».
При этом резолюция не имеет обязательной силы для европейских правительств. Тем не менее, посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер отметил, что принятия документа знаменует достижение низшей точки отношения ЕС и России с момента окончания Холодной войны.
MuzykantИ какой из этого.... депутат?Хотя в ЕР только подобное и сидит.
andrei703333А куда деваться певцам и прочим бездельникам ? В госдуме сидят люди без как либо специализированных навыков,...
DimankЭтим шагом всё сказано. То девица из Уральских пельменей, то силиконовая певичка из прошлого.Нормальных...
лачиновВот как раз какой надо депутат Послушный и продажный.Если вдруг позабыли, то ГД законодательная власть,...