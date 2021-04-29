Европарламент принял «тотальную» резолюцию по России

Европарламент в ходе пленарного заседания одобрил введения «тотальных» санкций против России в случае вторжения российской армии на Украину. Документ осуждает политику Москвы в отношении Праги и Киева, а также лишение свободы оппозиционера Алексея Навального.

Принятие резолюции поддержали 569 из 682 депутатов, против документа проголосовали 67 человек. В частности, резолюция предусматривает масштабную высылку российских дипломатов и остановку газопровода «Северный поток—2».

В случае вторжения российских войск на Украину депутаты предлагают ввести санкции против «российских олигархов» и их семей, отключить Россию от системы банковских платежей SWIFT, а также полностью отказаться от закупок газа и нефти из России.

Кроме того, без предварительных условий странам ЕС предлагается выслать дополнительно российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, остановить «Северный поток—2» и строительство АЭС российской компанией «Росатом».

При этом резолюция не имеет обязательной силы для европейских правительств. Тем не менее, посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер отметил, что принятия документа знаменует достижение низшей точки отношения ЕС и России с момента окончания Холодной войны.