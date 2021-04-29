НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Samsung представила мощные ноутбуки

Источник:
Sibnet.ru
184 1
Фото: © Samsung

Компания Samsung представила новые ноутбуки — Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, а также игровой Odyssey. Презентация прошла на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Ноутбуки Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360 получили процессоры Intel 11-го поколения и встроенную видеокарту. Для 15-дюймового Galaxy Book Pro также доступна дискретная графика NVIDIA GeForce MX450.

Модели доступны с 13-дюймовыми и 15,6-дюймовыми AMOLED-дисплеями, экраны выполнены по тем же технологиям, что и у смартфонов Galaxy. При этом дисплей Book Pro 360 сделан сенсорным, а его конструкция позволяет превратить ноутбук в планшет.

Одна из особенностей ноутбуков — очень маленький вес. Galaxy Book Pro весит всего 0,87 килограммов, а вес Galaxy Book Pro 360 составляет 1,04 килограммов для 13,3-дюймовых моделей. Ноутбуки поддерживают быструю зарядку Fast Charger мощностью 65 Вт.

Что касается Galaxy Book Odyssey, тот этот ноутбук также получил процессор Intel 11-го поколения, его главное отличие — мощная дискретная видеокарта. Пользователям на выбор предлагаются NVIDIA GeForce RTX 3050 или RTX 3050 Ti.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Microsoft прекратит поддержку устаревших Windows 10
Подсчитано количество пользователей Windows
Microsoft исправит критическую ошибку Windows
смотреть все
Технологии #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жители Кузбасса не рискнули попробовать 36-летний лимонад
Масштабное чествование «Авангарда» устроят в Омске
Умер глава УГИБДД по Новосибирской области
Ограждение психбольницы рухнуло в Новосибирске
Самое популярное
Игра «Три фронта»: кроссворды, оружие и стихи
Облачный гейминг: если нет денег на игровой компьютер
Пошаговая инструкция: активируем бесплатный промокод в Wink
Маруся поможет: что умеет умная колонка «Капсула»
Обсуждение (1)
Картина дня
Европарламент принял «тотальную» резолюцию по России
Кремль оценил планы продления каникул после 10 мая
Samsung представила мощные ноутбуки
Звезды из антиматерии замаскировались под обычные светила
О самом главном
Как красить яйца: оригинально и просто
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Суперлуние 27 апреля: чего ждать знакам Зодиака
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Muzykant

И какой из этого.... депутат?Хотя в ЕР только подобное и сидит.

andrei703333

А куда деваться певцам и прочим бездельникам ? В госдуме сидят люди без как либо специализированных навыков,...

Dimank

Этим шагом всё сказано. То девица из Уральских пельменей, то силиконовая певичка из прошлого.Нормальных...

лачинов

Вот как раз какой надо депутат Послушный и продажный.Если вдруг позабыли, то ГД законодательная власть,...
Sibnet.Ru