Samsung представила мощные ноутбуки

Компания Samsung представила новые ноутбуки — Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, а также игровой Odyssey. Презентация прошла на мероприятии Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Ноутбуки Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360 получили процессоры Intel 11-го поколения и встроенную видеокарту. Для 15-дюймового Galaxy Book Pro также доступна дискретная графика NVIDIA GeForce MX450.

Модели доступны с 13-дюймовыми и 15,6-дюймовыми AMOLED-дисплеями, экраны выполнены по тем же технологиям, что и у смартфонов Galaxy. При этом дисплей Book Pro 360 сделан сенсорным, а его конструкция позволяет превратить ноутбук в планшет.

Одна из особенностей ноутбуков — очень маленький вес. Galaxy Book Pro весит всего 0,87 килограммов, а вес Galaxy Book Pro 360 составляет 1,04 килограммов для 13,3-дюймовых моделей. Ноутбуки поддерживают быструю зарядку Fast Charger мощностью 65 Вт.

Что касается Galaxy Book Odyssey, тот этот ноутбук также получил процессор Intel 11-го поколения, его главное отличие — мощная дискретная видеокарта. Пользователям на выбор предлагаются NVIDIA GeForce RTX 3050 или RTX 3050 Ti.