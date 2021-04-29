Киргизия и Таджикистан развязали приграничную войну

Военные Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку на границе, сообщает пресс-служба киргизской погранслужбы.

Киргизская сторона утверждает, что таджикские бойцы устанавливают на границе позиции минометных расчетов. В ходе столкновений погиб один гражданин Киргизии, еще 16 человек получили ранения, в том числе огнестрельные, передает РИА Новости.

Также в больницу поступили три гражданина Таджикистана с огнестрельными ранениями, двое находятся в тяжелом состоянии. Накануне в лечебное учреждение доставили семерых жителей приграничного анклава, которые пострадали от ударов камнями.

Киргизский отряд специального назначения «Бору» захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан. Перед этим таджикская сторона обстреляла из минометов здание пограничной заставы «Достук», в результате оно загорелось.

Конфликт на границе вспыхнул 28 апреля, участие в нем приняли около 150 местных жителей. Поводом к нему стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Регион периодически становится зоной конфликтов из-за невозможности точно определить, где пролегает граница между Киргизией и Таджикистаном. Некоторые приграничные участки до сих пор не разграничены должным образом.