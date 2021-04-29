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Игра World of Tanks вышла в Steam

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © worldoftanks.ru

Игра World of Tanks впервые появилась в сервисе Steam, ее можно скачать бесплатно, однако для запуска потребуется клиент Wargaming Game Center.

Отмечается, что теперь пользователям Steam доступны более 600 танков 11 наций, десятки боевых локаций, а также множество игровых режимов. При этом подразумевается, что игрокам для запуска World of Tanks через Steam потребуется зарегистрировать новый аккаунт.

Разработчики уточнили, что при первом запуске игры можно будет выбрать подходящий регион. Новичкам сразу откроется доступ ко всему контенту — локациям, большому парку техники, режимам и временным событиям.

Релиз World of Tanks состоялся в августе 2010 года. На сегодня количество игроков в этом онлайн-экшене по всему миру достигло 160 миллионов.

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Игры #Экшены
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