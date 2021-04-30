Внезапные выходные: как отдыхаем и работаем в мае 2021 года

Майские праздники в 2021 году сравнялись по длительности с новогодними каникулами — президент Владимир Путин объявил несколько дней дополнительными «нерабочими» днями. Кто будет отдыхать в длинные майские, а кто — работать? И когда страна вернется к обычному графику?

В мае два праздника — День Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Они отмечаются ежегодно, а если выпадают на выходные, то переносятся. В утвержденном варианте производственного календаря было два праздничных периода — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

Но президент в этом году объявил, что дни с 4 по 7 мая будут нерабочими. Об этом его попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, что в этом случае гражданам не придется несколько раз покидать города и возвращаться обратно в общественном транспорте, что снизит риски более активного распространения коронавируса.

А в некоторых российских регионах выходным будет и 11 мая, на которое выпадает церковный день поминовения усопших Радоница. Так решили в Пензенской и Саратовской областях, Ставропольском и Красноярском краях, Адыгее. Еще один дополнительный выходной будет объявлен 13 мая в Адыгее, Башкирии, Татарстане в связи с празднованием мусульманского Ураза-Байрама.

Как работают школы, больницы и почта

Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая. В детских садах будут работать только дежурные группы — для детей тех родителей, кто обязан продолжить работу в эти дни.

Студенты вузов тоже смогут уйти на дополнительные каникулы. Но вузам разрешается в период 4-7 мая продолжать учебный процесс в удаленном режиме.

«Почта России» объявила выходными для всех отделений 1 и 9 мая. Накануне этих дат рабочий день сократится на час. 3 мая почта будет работать по графику субботы, а 10 мая — по режиму работы воскресенья. В остальные даты отделения будут работать в обычном режиме.

Больницы и поликлиники в большинстве регионов с 4 по 7 мая будут работать как обычно, а в остальные нерабочие дни — по особому графику. Вакцинация от коронавируса в длинные майские выходные продолжится.

Часть крупных банков (ВТБ, Райффайзенбанк, Совкомбанк, «Открытие») также решила работать в нерабочие дни, сославшись на то, что они являются непрерывно действующими организациями. У Сбербанка 5 и 6 мая будут работать только дежурные офисы, 4 и 7 мая — стандартный рабочий день по режиму субботы.

Почти половина компаний заявила о планах работать в длинные выходные в мае — таковы данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob. Чаще всего говорили о работе представители банков, производственники и представители сферы услуг.